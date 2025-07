Carlos Sainz se pone serio: "No entiendo por qué Red Bull no me quiere al lado de Verstappen"

Durante una extensa entrevista en el 'High Performance Podcast', Carlos Sainz ha tratado distintos temas en profundidad, entre ellos los rumores que le relacionaban con Red Bull y la hipótesis de que desde el equipo austriaco no veían con buenos ojos juntarle con Max Verstappen.

En primer lugar, el piloto de Williams destacó que mantiene una buena relación con el neerlandés: "Lo único que puedo decir es que me llevo muy bien con Max. Eso es lo que la gente no ve desde fuera".

De hecho, recuerda la temporada 2015 en la que ambos fueron compañeros de equipo y en la que Carlos le batió tanto en carrera como en clasificación por la mínima a pesar de que el '1' le triplicara en puntos.

"Tuvimos una rivalidad durante nuestro primer año en la Fórmula 1, en Toro Rosso, pero era una rivalidad relativamente sana en términos de él y yo, por la forma en que corríamos. Y ahora nos llevamos muy bien", recuerda.

"Así que, si esa es la razón, no entiendo por qué no me quieren al lado de Max, porque creo que seríamos una pareja muy fuerte en la Fórmula 1", añade Sainz sobre la teoría que apunta al 'boicot' de los de Milton Keynes.

Eso sí, Sainz asegura que hubiera aceptado el reto: "Es imposible saberlo, y probablemente nunca lo sabremos [qué habría pasado si hubieran vuelto a ser compañeros]. Todo lo que puedo decir es que, si se hubiera presentado la oportunidad, probablemente la habría aprovechado. Si habría sido lo correcto para mi carrera deportiva, o cómo habría ido la vida a partir de ese momento, nunca lo sabremos".