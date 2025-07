Marc Márquez, el "salvavidas" de Ducati en un "año difícil"

A pesar de que Marc Márquez sumase su quinto doblete consecutivo y el octavo de la temporada en Brno, los resultados de la sprint y de la carrera dejan claro que Ducati ya no está a años luz de sus rivales.

Pedro Acosta y Enea Bastianini subieron al podio el sábado y el domingo repitió el murciano junto a Marco Bezzecchi, dando cuenta de que KTM y Aprilia han dado un paso adelante.

Y es que, según Carlo Pernat, Márquez está 'camuflando' el bajón de los de Borgo Panigale: "Me parece que ha sido un año difícil para ellos y Márquez ha sido una especie de salvavidas".

"Hasta Di Giannantonio y no sólo Bagnaia ha tenido problemas, como si no entendiera nada de la moto. El único que va fuerte es Márquez, pero es porque es un fenómeno que pasa por encima de los problemas. Incluso él dice entre líneas a veces que la moto no es fácil de poner a punto", ha explicado el agente a 'GPOne'.

Eso sí, Pernat pone en valor el nivel del ilerdense: "Aquí con Márquez vamos a por el récord. Ya es la quinta vez consecutiva que lo gana todo, algo que ya había hecho con Honda".

"En definitiva, yo diría que cada vez está más claro que cuando Dall'Igna se llevó a Márquez a Ducati, tiró del carro del mundial", ha zanjado.