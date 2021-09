Carlos Sainz ha tenido al mejor maestro en casa. Su padre es una leyenda del automovilismo y sus consejos han sido constantes. Considera que le ha escuchado, pero quizá no lo suficiente.

En una charla con fans de Ferrari, el español se ha confesado sobre su infancia. Preguntado sobre qué cambiaría, contesta convencido: "Escuchar más a mi padre".

"El 90% de las veces tenía razón porque él es tu padre y está en la naturaleza del niño ir en contra de su padre o del tío que sepa un poco más de lo que sea. Normalmente vas un poco en contra de eso", explica Sainz Jr.

"La mayoría de las veces él tenía razón y luego tuve que aprenderlo por mí mismo cometiendo un error", explica el piloto de Fórmula 1.

Se lamenta Sainz de no haber "aplicado antes" todos los consejos que le dio su padre: "Aunque considero que le escucho mucho y me esfuerzo en poner en práctica lo que dice, hay muchas cosas que no hice y ojalá las hubiera aplicado antes. Pero al mismo tiempo, eso es lo que te hace crecer como persona".

El piloto continúa en su buena línea en su primera temporada como piloto de Ferrari. No muy lejos de Charles Leclerc en la clasificación, el ex de McLaren sigue trabajando en busca de su mejor versión en el SF21.