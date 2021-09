Carlos Sainz está discurriendo su primera temporada en Ferrari de manera notable. A tan solo siete puntos y medio de su compañero, Charles Leclerc, en la general, el madrileño ocupa la séptima posición del Mundial y ha logrado subirse al podio en dos ocasiones con el 'Cavallino'.

Sin embargo, los últimos Grandes Premios no han transcurrido del todo bien para el madrileño, que a pesar de no sufrir percances en carrera, ha sufrido tres incidentes durante libres y entrenamientos en las últimas cuatro citas.

"No es algo que desee y estoy seguro de que no volverá a pasar. Para que no vuelva a ocurrir estoy investigando las causas y tratando de aprender", explica Sainz a 'SoyMotor.com'.

A pesar de que como explica el propio Carlos los tres accidentes se hayan producido por diferentes razones, sí tienen un mínimo común múltiplo: todos han sido acelerando en curva.

"Los tres accidentes han sido por motivos diferentes. En Zandvoort fue un error de pilotaje, perdí la trazada. En Budapest lo causó el viento, la racha de viento más grande que he sufrido en mi vida y la telemetría lo mostró", apunta Carlos.

"Puedo presionar en la entrada de la curva y en la salida, pero en el centro hay algo. No esperaba perderlo como lo hice. Tendré que tener más cuidado al acelerar en el centro de la curva", zanja.

Con el Mundial de 2022 como objetivo prioritario para Ferrari, la temporada actual está siendo de 'aclimatación' para Sainz, aunque como está demostrando el madrileño, su ambición no pasa por esperar hasta el próximo año: Carlos quiere terminar su adaptación y luchar con Leclerc por ser el primer espada de los de Maranello.