Si por algo se caracteriza la temporada 2022 de Fórmula 1 para Carlos Sainz es su mala fortuna. El español se ha tenido que retirar seis veces este año, ya sea por accidentes o por problemas de fiabilidad del Ferrari.

El último incidente fue cuando en la salida del GP de EE.UU., George Russell le tocó en la primera curva causándole daños en el radiador, haciendo que abandonara.

"Fue sin duda uno de los momentos más duros de la temporada. Y muy decepcionante. Después de hacer un fin de semana perfecto hasta entonces, que tu carrera se arruine por algo que está fuera de tu control es realmente duro", dice Sainz.

Espera que toda la mala suerte que está teniendo este año, no la tenga en 2023: "Y parece que este año, todo lo que me podía pasar, me está pasando. Así que espero poder quitármelas todas este año para que el año que viene sea tranquilo".

"Es mejor quitarse esta mala racha de suerte y de carreras este año y luego tener una racha sin problemas como la que tuve el año pasado", añade.

Dardos a Russell y la FIA

La forma en la que tuvo que retirarse no gustó a Sainz, que lanza un dardo a Russell: "Es el tipo de incidente que esperas ver más en la zona media de la parrilla, cuando hay tantos coches a tu alrededor. Pero entre los cuatro primeros, nunca he visto que ese incidente ocurra tan a menudo".

Russell se disculpó con Sainz tras la carrera. Al británico solo le cayeron cinco segundos de sanción, algo que es insuficiente para el español y por lo que tira otro dardo a la FIA: "No quiere decir que esté contento o que no piense que la FIA también fue un poco blanda con él por las consecuencias que tuvo su acción".

México para recuperar sensaciones

Afortunadamente, este fin de semana será la siguiente carrera en México, en la que Sainz podrá quitarse el mal sabor de boca de Estados Unidos: "Sinceramente, cuanto antes se acaben estos días, mejor. Porque siempre te quedas pensando en lo que podría haber sido, siempre miras atrás y ves dónde podrías haber estado durante esa carrera, creo que teníamos una gran oportunidad ese fin de semana".

A pesar de los inconvenientes, al de Ferrari le calma saber que lucha junto a Max Verstappen y Charles Leclerc en clasificación: "Ganarles en la lucha por la pole y luchar con ellos por la pole es lo que me deja más tranquilo sobre toda la situación".

"Si otros se chocan conmigo en las primeras curvas o voy a seguir abandonando por las razones que sean, está claro que es frustrante, pero no tanto, porque entonces sé que si tengo la velocidad normalmente la F1 te devuelve lo que te quita tarde o temprano. Así que voy a sacar lo positivo en ese sentido", comenta para cerrar.