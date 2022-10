George Russell se llevó por delante a Carlos Sainz en la primera curva y arruinó la carrera del Ferrari en el Gran Premio de Estados Unidos. El equipo le llamó a boxes por un problema en el radiador. Y allí se quedó el monoplaza. Otra prueba arruinada por la maniobra de otro piloto.

A pesar de que todos culpan a Russell, el jefe de Ferrari, Mattia Binotto, ha dejado un mensaje que ha llamado la atención a muchas, calificando a Sainz como "inocente": "Carlos salió inocentemente en la primera vuelta".

¿Culpa Ferrari a Sainz de lo ocurrido en esa primera curva? Sería sorprendente viendo que claramente el Ferrari es tocado por detrás por el Mercedes. El español, de hecho, ha sido muy duro con Russell: "Qué se le va a hacer. Normalmente, los pilotos que están en el top-4 no cometen este tipo de errores".

"Está claro que con mis cero puntos, cinco segundos es nada… pero no me voy a meter a evaluar las decisiones de la FIA", ha comentado en 'As'. Ahora es quinto en el mundial de pilotos, aunque con Lewis Hamilton muy cerca (a solo cuatro puntos).

Ahora Sainz sólo puede aspirar a ser cuarto en el campeonato. Por delante tiene precisamente a un Russell que pidió disculpas por lo ocurrido y asumió que el error había sido suyo.

"Hermosa remontada de Leclerc"

Binotto, a diferencia de Sainz, sí elogió a Charles Leclerc: "Charles, por su parte, hizo una hermosa remontada, que lo llevó al podio".

"Sabemos que en el carrera nos falta algo en este momento hacia Red Bull que, con el título ganado hoy, honró de la mejor manera posible la memoria de su fundador en México, además de obviamente seguir concentrándose lo más posible para preparar el partido de la próxima temporada", ha comentado Binotto.