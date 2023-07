Ni Max Verstappen ni las mejoras de Aston Martin. La gran protagonista de los entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica ha sido la lluvia. Los equipos planeaban utilizar esta sesión para poner a punto los coches de cara a la clasificación, que se disputará a las 5 de la tarde, pero tendrán que ir prácticamente a ciegas.

Carlos Sainz, Fernando Alonso y Charles Leclerc han sido los tres pilotos que más han rodado, con un total de tres vueltas cada uno, lo cual indica las condiciones extremas en las que estaba la pista y lo poco representativos que ha sido esta mañana en Bélgica.

El piloto madrileño ha sido el más rápido, con un tiempo de 2:03.207. Le siguieron los McLaren de Oscar Piastri, a seis décimas, y de Lando Norris, a 1,2 segundos. Fernando Alonso marcó el undécimo mejor tiempo con neumáticos de lluvia extrema a más de 7 segundos de la cabeza.

La gran incógnita es Red Bull. Los dos coches del equipo austriaco prácticamente no han pisado la pista. 'Checo' Pérez solo ha completado dos vueltas, marcando el quinto mejor tiempo a cinco segundos de Sainz.

Por su parte, Max Verstappen no ha querido arriesgar y ni siquiera ha completado un giro, lo que le sitúa como último clasificado, pero no ha sido el único que no ha marcado un tiempo. Logan Sargeant, que provocó una bandera roja al irse contra las protecciones, Lance Stroll y los dos Alpine tampoco han completado una vuelta.

La clasificación, en el aire

Si se repiten estas condiciones en la clasificación, que se disputará a partir de las cinco de la tarde, la sesión podría ser aplazada o incluso suspendida. El reciente fallecimiento de Dilano van't Hoff en el trazado belga, también con condiciones meteorológicas adversas, ha hecho que la FIA anuncie que no va a asumir ningún riesgo en cuanto a la seguridad de los pilotos.

Por ello, si no pudiese disputarse, la 'qualy' pasaría a la mañana del domingo, y si en ese momento tampoco se pudiese correr, el campeonato de pilotos marcaría la parrilla de salida, por lo que Max Verstappen arrancaría en la pole, con Sergio Pérez segundo y Fernando Alonso tercero.