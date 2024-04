Carlos Sainz se enfrenta este 2024 a su última temporada con Ferrari a pesar de que el madrileño está cosechando unos muy buenos resultados. Tres podios en las tres carreras que ha disputado, uno de ellos logró transformarlo en una victoria, tal y como hizo en Singapur en 2023, donde se convirtió en el primer piloto fuera de Red Bull que ganaba una carrera en la temporada.

En el GP de Japón, Carlos Sainz reafirmó que se encuentra en un momento muy dulce. Pese a que su situación contractual para 2025 exprese todo lo contrario, el español no ha decaído con la noticia del fichaje de Hamilton y parece estar más motivado que nunca.

El madrileño ha afirmado que si en la fábrica de Maranello logran trabajar adecuadamente en el desarrollo del monoplaza, podrían acercarse más a Red Bull, aunque afirma que quizá para entonces podría ser tarde.

"Creo que (Red Bull) va a tener ventaja en el primer tercio de la temporada hasta que traigamos una o dos mejoras que nos hagan luchar contra ellos de forma más consistente, pero para entonces quizá sea un poco tarde en el campeonato", ha declarado Carlos.

Aunque Red Bull no comete muchos errores, el madrileño se mantiene optimista: "Mientras tanto, ¡necesitamos más Australias! Lo que no veo es que Red Bull, como equipo, cometa esos errores muy a menudo, no".

Sainz se lamentó sobre la ventaja a la que podría estar de Max con su abandono en Australia: "Una pena, porque yo también me perdí una carrera, que tanto para la escudería como para mí, podría ser costoso en el campeonato. Estamos compitiendo con una carrera menos, pero al mismo tiempo, vamos a dar lo mejor de nosotros".

El madrileño ha concluido comentando la finalización de su contrato con Ferrari a finales de 2024 y ha mandado un aviso a Red Bull: "También es mi último año en Ferrari, así que sí, no hay nada que perder, y lo intentaremos todo para remontar".