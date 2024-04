No terminó especialmente feliz Lewis Hamilton tras el GP de Japón. Tras un Gran Premio, de nuevo, pobre. Muy, muy pobre. Tanto por su parte como por parte de Mercedes. Porque los de la estrella siguen sin carburar. Porque él, dentro de lo que tiene entre manos, sigue sin poder con George Russell. Por eso no es que el heptcampeón estuviera para muchas risas...

De hecho no estaba para ninguna risa. Cero bromas. Cero chanzas. Cero historias quería soportar un Hamilton que si por él hubiera sido ni habría estado en el corrillo de la prensa. Estuvo, pero pocas palabras tuvo.

"¿La carrera? La carrera fue bien", dijo en relación a ese noveno puesto en Suzuka a 48 segundos de George Russell.

A un Russell al que incluso le pidieron que cambiara con él su posición. Todo por unas ruedas que no. Que parece que no. Que no iban conforme a él quería. Pero esa fue la mejor de sus respuestas.

Y se marchó...

Porque luego llegó el momento. Llegó la pregunta. Llegó quien le consultó sobre su futuro cuando vista el rojo de Ferrari en 2025.

"¿Tienes ganas ya de estar con Ferrari? Son rápidos...", y todo eso le hizo poca gracia a Hamilton.

En su respuesta todo quedó dicho... y en cuanto lo dijo, se marchó: "¿No tienes ninguna pregunta mejor?"

Ahí se fue Hamilton, con el periodista que le preguntó pidiendo disculpas al responsable de prense de Mercedes. De poco sirvieron, pues Lewis no regresó.