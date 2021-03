Carlos Sainz ya ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. El madrileño de Ferrari fue uno de los pilotos que dijo 'sí' a la oferta de Baréin de recibir la vacunación coincidiendo con la realización de los test en Sakhir. La segunda dosis, en la primera carrera del Mundial.

Ahora, el madrileño, en una rueda de prensa virtual que realizó, se ha defendido al respecto en unas declaraciones que recoge 'Motor.es'.

"No tuve dudas. No se la quito a ningún español y aquí en Baréin sobran las vacunas. No se la quito a nadie que la necesite más que yo", dijo Sainz.

Además, remarca la cantidad de viajes que hacen en la F1: "Somos una burbuja de 3.000 personas que viajamos por todo el mundo. Los países a los que vamos estarán contentos de recibir a alguien vacunado".

"Son razones más que suficientes para que todos en España lo entiendan. El que no lo quiera entender, peor para él", dice.

Aparte de Carlos, otros pilotos como Sergio Pérez también han recibido la primera dosis.

Además, todo el equipo AlphaTauri se ha puesto la primera inyección, tal y como confirmó Franz Tost, jefe del equipo de Faenza.

