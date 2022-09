Son muchos los pilotos de Fórmula 1 que cuando se retiran, al tiempo vuelven al 'Gran Circo' ocupando un puesto diferente. Cuando a Carlos Sainz y a Charles Leclerc les preguntaron qué piloto sería el mejor jefe equipo para una escudería de Fórmula 1, ninguno de los dos tuvo dudas.

"Sebastian", dijo Sainz, haciendo referencia a Vettel, el cuatro veces campeón del mundo con Red Bull entre los años 2010 y 2013.

Ante la respuesta del piloto español, su compañero de equipo respondió: "Oh, estaba pensando lo mismo".

Sebastian Vettel es el tercer piloto más veterano de la actual parrilla, tan solo por detrás de Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

Q: Which driver would make the best team boss in the future?

Sainz: Sebastian [Vettel]…

Leclerc: Oh, I was thinking the same. pic.twitter.com/oD9tVtpJJu