Nico Rosberg ha sido durísimo con Ferrari y con ese pit stop que arruinó la carrera de Carlos Sainz en el Gran Premio de Países Bajos. "No es posible que incluso los equipos de Fórmula 2 y Fórmula 3 hacen un mejor trabajo en su estrategia y en los pit stops que Ferrari", dijo el expiloto.

Y Mattia Binotto, jefe de Ferrari, ha defendido a los suyos: "Es fácil hablar desde fuera. No vamos a hacer cambios. Lo más importante es la estabilidad e ir trabajando día a día, carrera a carrera".

"Tenemos a muy buena gente en el equipo y un gran equipo, de eso no tengo duda. Ha llevado años de experiencia y tiempo para que los equipos que están arriba lleguen allí y no hay razón para que no sea lo mismo para nosotros", ha afirmado el de Ferrari.

Reconoce que el problema con Sainz fue que le llamaron demasiado tarde: "La llamada fue tardía, pero Rosberg que es un piloto con experiencia sabe que no es tan fácil encontrar el rendimiento y que es más fácil corregir esos errores que los de rendimiento".

A pesar del grave error cometido en la parada con Sainz, Binotto se ha mostrado más preocupado por el rendimiento: "Para mí lo más importante hoy es la falta de rendimiento, que es lo que hay que analizar".

"Creo que no teníamos el ritmo adecuado en carrera. El ritmo no estaba ahí, Carlos quizás tuvo daños al principio con el toque con Lewis, habrá que comprobarlo, y luego ha sido una carrera difícil para nuestros pilotos porque no tenían ritmo", ha expresado el jefe de Ferrari.

A falta de siete carreras para la conclusión del campeonato, Ferrari ya ha dicho adiós tanto al mundial de pilotos como al de constructores. En el de pilotos Charles Leclerc está a 109 puntos de Max Verstappen, que acaricia el título. En el de equipos la diferencia a favor de Red Bull es de 135.

Ferrari no levanta cabeza. Ni rendimiento ni estrategia ni buenas paradas. En Países Bajos Sainz volvió a vivir otra pesadilla. Tanto que finalizó octavo, muy lejos de la cabeza de carrera.

Y la situación de la mítica escudería italiana es muy complicada. El próximo fin de semana corren en Monza, ante su público, y no se pueden permitir un esperpento como el vivido este último fin de semana.