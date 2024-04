Tras afirmar que Fernando Alonso es la "única" opción de Red Bull y Mercedes ya que "necesitan a alguien que sea conocido por ser agresivo, egoísta cuando tiene que serlo y que tenga hambre", Jacques Villeneuve ha apuntado quién sería la mejor alterativa en el caso de que el asturiano quiera seguir en Aston Martin u opte por la retirada.

El campeón del mundo de Fórmula 1 en 1997 ha señalado en declaraciones a 'OLBG' que ese piloto es Carlos Sainz, cuyo periplo con Ferrari terminará esta temporada tras anunciarse el fichaje de Lewis Hamilton.

"Otra opción podría ser Sainz. Es un piloto muy maduro y muy inteligente. Ya se vio en la carrera de Singapur el año pasado y este curso en Australia. En Albert Park ganó la carrera para Ferrari. No Ferrari para él", ha explicado.

Eso sí, Villeneuve pone en duda si, a diferencia de Alonso, Carlos sería capaz de acercarse a los tiempos de Max Verstappen.

"Tiene muchos puntos fuertes, pero ¿tiene esa décima de segundo extra que tiene Verstappen? No lo sé. ¿Es capaz de sacar el máximo partido del coche de la misma manera que Max? No he visto a nadie maximizar un coche como lo hace Max", ha añadido.