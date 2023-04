Estalló la tensión entre Max Verstappen y George Russell. El neerlandés y el británico protagonizaron una polémica acción en la salida de la carrera al sprint del Gran Premio de Azerbaiyán. En la segunda curva, Russell tocó al campeón del mundo mientras intentaba adelantarle por el exterior, causándole daños en el lateral de su Red Bull.

En la siguiente frenada, Verstappen intentó devolverle la jugada rebasándole de nuevo por el exterior, pero el británico no cedió y Max acabó golpeando el muro.

Al reanudarse la carrera tras el coche de seguridad provocado por el accidente de Yuki Tsunoda, Verstappen logró finalmente recuperar la posición adelantando a Russell con un adelantamiento magistral en la relanzada. Pero ni siquiera eso sirvió para calmar los ánimos de Verstappen.

Al finalizar la carrera, el piloto de Red Bull fue a buscar a Russell en el corralito, y le reprochó el toque. "Ya sé que no tenías agarre. Nadie tenía agarre. ¡Tenías que haberme dejado espacio!", aseveró Verstappen, que acabó la discusión con un contundente: "¡la próxima vez espera lo mismo, cara p***!".

George Russell no respondió a los gritos de Verstappen, pero sí que lo hizo ante los micrófonos asegurando que el propio Max Verstappen fue el culpable del incidente "Ha sido sorprendente, yo tenía el interior. Cuando ha intentado mantener el exterior me ha sorprendido. Cuando estás por fuera asumes el riesgo de que el piloto que va por dentro se vaya ancho. Era mi curva. No había nada más que añadir", aseguró Russell en declaraciones a 'DAZN'.