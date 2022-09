Daniel Ricciardo se quedó sin sitio en McLaren y las puertas de Alpine se le han cerrado por completo. Todo apunta que no tendrá hueco en la Fórmula 1 de 2023, aunque en los últimos días se ha deslizado que incluso podría apostar por ser reserva en Mercedes.

El australiano ha recibido una crítica durísima de Jacques Villeneuve, quien fuera campeón del mundo de la Fórmula 1 en 1997. Llega a afirmar que "la mitad de su carrera deportiva ha sido mala".

"Ha hecho dos años terribles en Renault... y ahora en McLaren incluso peor. Eso ya son cuatro años. ¿Cuántos lleva en Fórmula 1?", se pregunta el expiloto del Gran Circo.

"Podría volverle perezoso. Te puedes tomar un año sabático si eres un Alonso, un Schumacher, si has sido campeón del mundo y has ganado muchas carreras, si sabes en el paddock que siempre estarás en tu mejor momento, sin importar la razón. Después de cuatro años malos, no puedes hacer eso", detalla.

Tiene claro Villeneuve que si él fuera jefe de Alpine no apostaría por Ricciardo de nuevo. Pero parece claro que los franceses no lo han hecho. Este miércoles se han conocido los nombres de los cuatro pilotos que va a probar la escudería en busca de un compañero para Esteban Ocon.

Red Bull, Renault y McLaren

Esas son las tres escuderías en las que ha corrido Ricciardo. En ninguna ha logrado dar un nivel máximo. Tanto Max Verstappen como Lando Norris, como compañeros, le superaban de manera clara.

Y McLaren ha dejado claro que esperaban mucho más de su rendimiento. Por eso su apuesta por Piastri cuando a Ricciardo todavía le quedaba un año de contrato. El australiano tendrá que buscarse la vida en F1.

Quiere a Doohan

Y entre esos pilotos está Mick Doohan, piloto de la academia de Alpine. Piloto al que Villeneuve cree que le deberían dar la oportunidad para el año que viene: ¿"Por qué no darle ya una oportunidad?".

"En vez de prepararlo como hicieron con Oscar Piastri... que mira cómo terminó", dice el campeón del Gran Circo.