Briatore ya mete el miedo en el cuerpo a Jack Doohan: "Si un piloto no aporta resultados..."

El futuro de los pilotos de Alpine no está nada claro. Aunque Pierre Gasly y Jack Doohan empiecen la temporada, eso no quiere decir que la vayan a terminar. Lo ha dejado muy claro Flavio Briatore, el nuevo asesor del equipo que no se corta a la hora de hacer declaraciones. Se lo ha dejado muy claro a sus dos pilotos en pleno invierno.

"Lo único seguro es la muerte. Comenzamos la temporada con Pierre Gasly y Jack Doohan. Después, ya se verá durante la temporada", ha dicho en palabras que recoge 'SoyMotor'.

Pero no descarta un cambio... con Franco Colapinto en la recámara: "Tengo que poner al equipo en situación de alcanzar resultados. Los pilotos son los encargados de culminar el trabajo de cerca de un millar de personas que están detrás suyo. Todos estos trabajan sólo para dos personas. Si un piloto no aporta resultados, no progresa, será reemplazado".

Quiere un equipo competitivo y recuerda su paso por Benetton a finales del Siglo XX: "Cantidad no es sinónimo de calidad. No me gusta reducir efectivos con un chasquido de dedos. Mi misión es construir un equipo competitivo y estoy camino de serlo. Llegué en junio, cuando el equipo tenía sólo dos puntos y comencé a poner las cosas en su sitio… ¡como hice en Benetton hace 30 años!".

Quiere mejorar y volver a las victorias en el futuro. El primer objetivo es superar a Aston Martin el año que viene: "Tenemos que ir para arriba, Quintos por delante de Aston Martin en 2025".

"Lograr podios en 2026, luchar por victorias, y en 2027 batallar por el título...", dice un ambicioso Briatore.