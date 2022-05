Tras competir en Fórmula 1, Dakar, Mundial de Resistencia e Indy, Fernando Alonso tiene en mente ampliar su currículum entrando de lleno en el DTM.

Así lo ha confirmado su jefe, Gerhard Berger, también expiloto del 'Gran Circo', en declaraciones a 'f1-insider', señalando también que otros campeones como Jaques Villeneuve se han interesado en la competición.

"Bastantes superestrellas preguntaron sobre el DTM como récordman de Le Mans, Tom Kristensen, por ejemplo, o Jacques Villeneuve. A él también le gustaría competir en el DTM. Igualmente Felipe Massa", apuntó.

Seguidamente, soltó el 'bombazo': "Hablé con Alonso, me dijo que tenía que hacer algunas otras cosas primero, pero vendrá a nosotros en algún momento".

También habló sobre Sebastian Vettel, tetracampeón de F1, aunque su llegada sería diferente a la del asturiano.

"Preferiblemente como socio. Es un tipo inteligente que creo que necesitará hacer otras cosas en el futuro además de las carreras", añadió Berger.

De esta manera, y en caso de finalmente enrolarse en el DTM, Fernando Alonso agigantaría su leyenda en la historia del automovilismo corriendo en cinco competiciones distintas.

