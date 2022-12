Saltaron chispas en el tramo final del Mundial en Red Bull. Max Verstappen se negó a dejar pasar a Sergio Pérez y el mexicano respondió sin cortarse ante los micrófonos. "Si tiene dos mundiales de Fórmula 1 es gracias a mí", soltó Pérez ante sorpresa de todos.

Un tenso momento que el equipo se ocupó de rebajar con un comunicado oficial y publicando declaraciones del mexicano en las que elogiaba a Verstappen. Todo quedó ahí. Pero ahora unas palabras del neerlandés podrían provocar que volviera esa tensión en el box.

En 'Viaplay', Verstappen paree haber lanzado un aviso a Pérez hablando de los "segundos pilotos" y del "rol que deben aceptar". Pone como ejemplo a Valtteri Bottas, quien fuera escudero de Lewis Hamilton en Mercedes.

"Bottas ha conseguido muchos podios, además de algunas victorias y poles. Cada año empezaba de cero, pero después de unas pocas carreras te das cuenta de que tampoco va a pasar esta vez y que tienes que aceptar tu rol. No puedes vivir en un cuento de hadas", explica Verstappen.

Pide que "acepten" que los pilotos de al lado "son mejores": "Tienes que aceptar que el piloto que está a tu lado es un poco mejor que tú y eso está bien, son cosas que pueden pasar".

"Es importante que lo llegase a entender, hay algunos pilotos que no pueden hacer eso y luego les va completamente mal. No pueden sobrevivir en la Fórmula 1 durante muchos años. No voy a decir nombres", sentencia el neerlandés, que deja un mensaje muy importante en el aire.

Y aunque deja claro que no va a decir nombres, todo hace indicar que se refiere a su compañero, Pérez. Ese que amagó con rebelarse después de que Verstappen no le dejara pasar para luchar por el subcampeonato contra el Ferrari de Charles Leclerc.