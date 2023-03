Fernando Alonso eligió salir de Alpine y fichar por Aston Martin cuando prácticamente nadie en Fórmula 1 creía que la marca de Silverstone podía revertir su pobre situación y darle al bicampeón del mundo un coche para ganar.

Sin embargo, el asturiano mantuvo una conversación previa con Lawrence Stroll, dueño del equipo, en la que el canadiense le convenció con un proyecto apasionante: nueva fábrica, túnel de viento propio, fichajes galácticos...

Entre ellos destaca el nombre de Dan Fallows, mano derecha de Adrian Newey, el gran 'gurú' de la Fórmula 1, durante muchos años en Red Bull.

El ingeniero, junto a Eric Blandin, ex de Mercedes, ha confeccionado un monoplaza que mezcla los mejores conceptos de Red Bull, Ferrari y la marca de la estrella.

En el coche llevan trabajando desde el pasado mes de mayo, por lo que ellos fueron los primeros en ver el potencial real del equipo verde.

De hecho, meses después de arrancar el nuevo diseño y tras anunciar el fichaje de Fernando Alonso, Fallows lanzó un aviso en redes sociales.

Usando una foto de un podio con Max Verstappen y Daniel Ricciardo en 2017, el ingeniero aseguro que "más de estos están por venir, pero con un color diferente".

Pues bien, en la primera carrera de la temporada, Alonso se subió al podio de Bahrein. Fue solo la demostración del potencial de Aston Martin y de lo que puede estar por venir. Desde luego que si hay alguien que conoce la capacidad de evolución del AMR23, ese es el 'gurú'.

2017 throwback. More of these to come but in a different colour scheme. pic.twitter.com/rUt3ZOp3Lh