'Gracias' a su séptimo puesto en el Mundial de Constructores de Fórmula 1 en 2022, Aston Martin ha contado, a diferencia de Red Bull, Ferrari y Mercedes, con el 100% del tiempo del túnel de viento para desarrollar el AMR23.

Esto le ha conferido la posibilidad de exprimir al máximo la confección de un monoplaza totalmente revolucionario que aúna la capacidad aerodinámica de los de las bebidas energéticas con la fiabilidad del motor y el tren trasero de Mercedes.

Analizando la irrupción de Aston Martin este 2023, Enrique Scalabroni, exingeniero de Williams y exjefe de diseño de Ferrari y Lotus, se ha referido a Dan Fallows, mano derecha de Adrian Newey en Red Bull durante 16 años.

"En Aston Martin hicieron un Red Bull del año pasado porque contrataron al aerodinamista que trabajó 10/15 años con Adrian Newey y este tipo tiene en su cabeza todo el coche anterior de Red Bull", ha explicado en declaraciones a 'Infobae'.

"Llegó con todos los datos en la cabeza. Les llevó información aerodinámica, pero no de puesta a punto, de concepto, de sistemas elásticos de las suspensiones ni otra cosa", ha añadido.

Eso sí, su salto dependerá de la inversión de Lawrence Stroll: "Una mejora dependerá del dinero que tengan y el nivel de conocimiento que pueda tener este aerodinamista. Van a mejorar, pero van a estar en la lucha de Ferrari y Mercedes".

"Cambió la posición de McLaren por la del Aston Martin. Pero no puede ser un cuco de la F1. En todo caso, cuco de los de atrás, no de los autos de punta. No creo que Aston Martin tenga el dinero para desarrollar mucho más el auto", señala.

Si están cerca del podio, Scalabroni cree que es por Fernando Alonso: "Aston Martin también mejoró porque está Alonso, sino sería sexto, séptimo. Pero si no se quedaba Leclerc era cuarto, que igual era una mejor posición. Alonso es el cuco, no Aston Martin. Lo que hace Fernando no lo hace otro piloto".