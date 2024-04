China será el escenario del primer sprint de la temporada en la Fórmula 1. Un nuevo formato en el que Aston Martin confía en Fernando Alonso. Pedro de la Rosa, embajador del equipo verde, avisa sobre lo que el asturiano puede estar preparando.

Porque asegura que "no necesita calentar" y puede ir rápido desde el primer momento. Así lo ha apuntado en declaraciones que recoge el medio 'SoyMotor'.

"A veces lo menciona, no necesita calentar. No necesita otro juego de neumáticos para ir más rápido. Es simplemente la primera vuelta, eso es todo, y será rápido todo el fin de semana. No necesita ponerse al día", detalla el embajador de la escudería que dirige Lawrence Stroll.

Eso sí, Alonso tendría una preferencia: "A Fernando, en realidad, lo que le gustaría es pasar directamente a la clasificación".

Aston Martin tiene claro que Alonso podría dar la sorpresa. Porque ya desde la clasificación al sprint del viernes podría poner el coche a punto a diferencia de otros pilotos de la parrilla.

Así es el formato al sprint

Tras los entrenamientos libres 1 del viernes se disputará la clasificación. Un cambio importante con respecto al curso pasado. En la jornada de sábado primero se correrá el sprint y después la clasificación de la carrera.

Ya el domingo se disputará la prueba final, que arrancará a partir de las 9 de la mañana (hora española).