El Gran Premio de China está de vuelta en la Fórmula 1. Han pasado cinco años, desde aquel lejanísimo 2019, desde que no hay uno. Desde que no se compite en Shanghai. Desde que una de las más míticas pistas del Mundial no hace acto de presencia en el calendario. Pero está de regreso. Lo está, además, con sprint incluido.

Con un renovado formato sprint, después de ciertas quejas tanto de pilotos como de equipos que han hecho que se tomen medidas. Que han provocado ciertos cambios... que a saber cómo quedan.

Porque el sábado, día que se dedicaba por completo al sprint, va a tener de todo. Porque ahora va a ser diferente.

Sábado, sprint y 'qualy' para el domingo

Después de los Libres 1 del viernes se procederá a la clasificación. A diferencia de en 2023, donde era para la carrera del domingo, este año servirá para decidir las posiciones de la prueba al sprint.

El sábado, lo primero será la carrera corta para, posteriormente, proceder a la clasificación para la competición dominical habitual de la Fórmula 1.

Sí, y eso conlleva a la siguiente pregunta: ¿Hasta qué punto se arriesgarán los pilotos a un toque o accidente al sprint si eso puede hacer que no tengan listo el coche para la clasificación de la carrera normal?

Saldremos de dudas en breve, con este GP de China que servirá de prueba para las siguientes citas. Serán seis las pruebas con este formato, dando comienzo en Shanghai para continuar en Miami, en el sexto Gran Premio de la temporada.

China, Miami, Austria, Texas, Brasil y Qatar

Le seguirán Austria, EEUU, Brasil y Qatar para completar un Mundial con un total de seis fines de semana al sprint.