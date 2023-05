Fue la primera carrera de la temporada en la que Fernando Alonso y su Aston Martin no subieron al podio. Ocurrió en Azerbaiyán, la cuarta cita de la temporada. Y el asturiano acabó sólo a ocho décimas del podio, del tercer puesto de Charles Leclerc. Otro gran resultado para el equipo.

Pero la pregunta ya es recurrente: ¿podrán alcanzar a Red Bull en este 2023? Lo analizó Mike Krack en declaraciones a 'DAZN': "Tenemos un equipo que está muy por delante de todos, con los dos primeros cajones del podio, y solo queda uno. Creo que hoy tenemos más puntos positivos que negativos, hemos peleado por ese primer hueco disponible, pero hay que ser paciente".

"Si empiezas detrás de los coches que están muy cerca de ti, se convierte en en un juego muy difícil, lo hemos visto antes, en los últimas carreras, que hay que comenzar más adelante", analizó el jefe de Aston Martin, preocupado por la clasificación.

Ahora llega Miami, un trazado en teoría favorable para los de Lawrence Stroll: "Pensamos que sí, tenemos ganas de ir a Miami porque son curvas de alta y media velocidad, además de que hay una recta larga".

Bakú fue un fin de semana para minimizar daños. Alonso sufrió mucho con el DRS. También un Lance Stroll que acabó séptimo en la jornada del domingo.

Sin embargo, Krack cree que salir del podio no se debió al DRS. "Pienso que no hemos sido lo suficientemente rápidos en el segundo sector, y ese no es uno en el que se active el DRS", sentenció el jefe de la escudería Aston Martin.