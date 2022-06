Aston Martin parece vivir en su propio 'país de las maravillas'. Los de Silverstone, tras haberse consumido siete citas del calendario de Fórmula 1, tan solo suman siete puntos en el Mundial de Constructores, encuadrándose en la penúltima posición de la clasificación por delante de Williams.

A pesar de ello, desde el garaje de Sebastian Vettel y Lance Stroll se muestra excesivamente confiados en sus posibilidades y, de hecho, se aventuran a afirmar que aún están en la lucha por el título.

En declaraciones a 'Reuters', Mike Krack, director de Aston Martin, ha asegurado que el equipo "no se da por vencido": "No llevamos ni un tercio de la temporada. Todavía podemos ser campeones del mundo matemáticamente. No nos damos por vencidos. Queda mucha temporada aún para darla por acabada".

"Tenemos buena gente, hemos dado un primer paso con el cambio de concepto y esto demuestra lo bien que el equipo puede analizar y reaccionar. Me sorprendería si acabamos la temporada en la posición en la que estamos ahora", ha añadido el sustituto de Otmar Szafnauer, ahora en Alpine.

Ese optimismo desbordado parece obedecer a las mejoras traídas en Barcelona, que guardan muchas similitudes con el Red Bull RB18, y que han provocado un enfrentamiento entre ambos equipos que se ha saldado con el veredicto de la FIA: no ha habido plagio de los británicos a los austriacos.

A pesar de ello, en los Grandes Premios de Montmeló y Mónaco, Aston Martin solo ha sumado dos puntos, por lo que su 'Plan' parece aún tener muchas aristas por pulir. Dice el refranero popular que 'no hay peor ciego que el que no quiere ver'...