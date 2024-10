Es evidente que Aston Martin no está teniendo su mejor año en la Fórmula 1. La escudería británica no ha conseguido que su monoplaza termine siendo competitivo y solo un gran Fernando Alonso ha conseguido rascar buenos resultados a pesar de las deficiencias del coche.

Sin embargo, la realidad es que, a pesar de que este año no esté siendo bueno, Aston Martin muestra una evolución general positiva desde hace varios años. No solo en cuanto a resultados deportivos si no en cuanto al crecimiento como equipo. Mike Krack, jefe de la escudería, ha valorado el progreso.

"Todavía tenemos mucho trabajo por delante. Es el trabajo diario, el desarrollo del equipo, el desarrollo del coche, el desarrollo de la estructura, la infraestructura también. Eso es un gran desafío. De principios de 2022 a finales de 2024 son tres años. Vaya. ¿Qué hemos hecho en esos tres años en términos de desarrollo de este equipo? Lo único que es igual es el color. Todo lo demás ha cambiado enormemente durante ese tiempo. Pero eso es muy, muy gratificante", reconoció Krack en 'GPBlog'.

El ingeniero luxemburgués también ha analizado ese crecimiento a nivel de equipo: "Hemos mejorado el coche, hemos ampliado el equipo y hemos incorporado cada vez más infraestructuras. Hace dos semanas, los edificios dos y tres cobraron vida. Son cosas que no se ven en la pista, obviamente, y hay que trabajar al mismo tiempo".

"Al mismo tiempo, el equipo está aumentando su plantilla. Hay que reestructurarse, hay que cambiar la forma de trabajar. La comunicación es muy importante", concluyó Krack.