Minardi, Renault, McLaren, vuelta a Enstone, Ferrari, de nuevo a Woking, retirada, regreso a la Fórmula 1 de la mano de Alpine, fichaje por Aston Martin con más de 40 años... pocos en el 'Gran Circo' pueden hablar con l autoridad y conocimiento de Fernando Alonso.

El asturiano ha sido protagonista estos días por sus palabras sobre el tercer Mundial de F1 o su futuro en el Dakar, pero en declaraciones a 'Motorsport' ha tratado otro tema interesante.

¿Qué diferencia a Aston Martin del resto de equipos en los que ha estado?, ¿cambia mucho un equipo de otro? En primer lugar, Alonso tiene claro que la mayor parte de la responsabilidad recae sobre el piloto.

"Creo que cambia más la forma en que estás tú en la vida. Yo no era el mismo cuando tenía 20 años y estaba en Renault. No veía las cosas igual cuando tenía 30 y estaba en Ferrari. Y no veo ahora las cosas igual a los 40 cuando estoy en Aston Martin. Creo que eres más maduro, eres más consciente de las cosas", ha explicado.

Sobre su actual equipo, destaca la determinación y liderazgo que hay en Silverstone: "Creo que Aston Martin es el equipo más determinado en el que he estado en mi carrera. El compromiso de este equipo, la visión de nuestro líder, Lawrence Stroll, es algo que nunca había visto antes, y probablemente los resultados que Aston Martin ha conseguido en tres años desde que existe tampoco tienen precedentes, con ocho podios el año pasado. Y ahora también el fichaje de Adrian Newey".

"Así que yo diría que todos los equipos son muy similares, pero Aston Martin es probablemente, como hemos dicho antes, el equipo del futuro, porque está haciendo algunas cosas y tiene a varios socios alrededor que no he visto en ningún otro equipo en toda mi carrera", ha añadido el bicampeón.