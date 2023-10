El proyecto de Aston Martin en el mundo del automovilismo no deja de crecer y, tras el anuncio oficial del salto de la marca británica al campeonato de resistencia (WEC), el equipo revelación de la Fórmula 1 ya formará parte de todas las competiciones posibles.

Además, la escudería británica ha sido una de las primeras en sumarse a la iniciativa de la categoría 'Hypercar', aunque decidió abandonar ese proyecto en el año 2020 para centrarse, únicamente, en la Fórmula 1.

Sin embargo, ahora, años después, desde Aston Martin no han dudado en dar el salto a la resistencia y, para hacerlo oficial, han redactado un comunicado detallando que "al menos un Valkyrie será inscrito en la categoría Hypercar del WEC e IMSA desde 2025".

Para ello, el equipo encargado de gestionar los coches británicos será Heart of Racing que, tras el anuncio, no han dudado en mostrarse contentos y con ganas de esta nueva aventura: "Es un privilegio poder devolver a Aston Martin a la cima de las carreras de resistencia con Heart of Racing".

Aston Martin, por su parte, ya cuenta con 19 victorias de categoría en las 24 Horas de Le Mans, entre las que se incluye una victoria absoluta conseguida en 1959.

Seeing the @astonmartin Valkyrie AMR Pro take on @24hoursoflemans... We cannot wait. pic.twitter.com/dwfWvEXSq4 — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) October 4, 2023

La gran duda de la escudería es quién formará equipo para competir en esta disciplina. Fernando Alonso es una de las mejores opciones para militar en el equipo y, además, la última historia publicada por el propio Alonso en la que destaca este paso no ha hecho más que acrecentar esos rumores.

No obstante, el piloto asturiano cuenta con contrato en vigor en el equipo Aston Martin en Fórmula 1 hasta 2024 pero, tal y como ha dejado caer en varias ocasiones, tiene pensado seguir en el 'Gran Circo' más años y, si sus resultados se mantienen, todo parece indicar que será así.