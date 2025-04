Aston Martin da las claves para que Fernando Alonso tenga éxito en Japón

La Fórmula 1 vuelve a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Japón, la tercera cita del calendario de la temporada 2025.

Cada vez es más frecuente ver en el 'Gran Circo' trazados urbanos o semiurbanos, pero el de Suzuka es de la "vieja escuela", tal y como ha explicado Pedro Martínez de la Rosa en la previa de la escudería de Silverstone.

El embajador de Aston Martin ha analizado las claves del circuito nipón: "Es de la vieja escuela, no tienes oportunidad de fallar porque es estrecho, hay trampas de grava y un fallo te cuesta irte fuera".

"Debes ser muy preciso en la alta velocidad, sabiendo cambiar la dirección rápido y jugando con el acelerador. Es uno de los circuitos más difíciles y debes tener el coraje para tomar riesgos porque te da mucho tiempo", ha explicado.

Para que Fernando Alonso pueda tener éxito en Suzuka es clave dar con la tecla en la configuración de su monoplaza.

"Necesitas un coche sensible de delante y que no se mueva en las altas velocidades. Ágil, rápido y muy sensible. Dañarás los neumáticos si el coche no funciona bien en la alta velocidad", ha señalado.

Con los monoplazas actuales cada vez más grandes, será muy difícil ver multitud de adelantamientos, por lo que gran parte del fin de semana se decidirá en la clasificación del sábado.

"En la qualy no tocas los frenos durante la primera parte de la vuelta. Hasta la curva 10 estarán fríos. Tienes que trabajar en ellos en la vuelta de salida para conseguir que estén a temperatura. En carrera frenas más, pero debes gestionarlos bien", ha zanjado.