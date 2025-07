El asesino de Nueva York culpa a la NFL de la enfermedad que causó su crimen: "Me provocó ETC"

Nueva York sigue en shock con el tiroteo producido este lunes en Manhattan donde han muerto cuatro personas. Su autor fue Shane Tamura, un individuo que trabajaba como guardia de seguridad en Las Vegas y que según recogió la 'CNN' era jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Dicho medio ha dado nuevos detalles sobre el asesino y ha revelado una nota de despedida que llevaba consigo. En dicha carta Tamura confiesa que padecía una enfermedad neurodegenerativa progresiva (ETC) a consecuencia de los golpes en la cabeza que sufría practicando fútbol americano.

"El fútbol americano me provocó ETC y me hizo beber litros de anticongelante. No puedes ir contra la NFL, te aplastarán", escribió Shane Tamura en una carta revelada por la 'CNN' donde responsabiliza a la competición estadounidense de su acto.

En dicha carta menciona el caso de Terry Long, un exjugador de los Pittsburgh Steelers que tenía la misma enfermedad y que se suicidó en 2005. Asimismo, el autor de los múltiples homicidios suplicó que estudiaran su cerebro, de la misma forma que ha pedido disculpas por cometer el crimen.

Actualmente, el contador de víctimas está en cuatro, incluido un policía, y ha herido a otras cinco. Un portavoz de la policía confirmó que tenía antecedentes psiquiátricos. Este caso puede marcar un antes y un después en la NFL a la hora de tomar medidas sobre los efectos a medio y largo plazo que se producen con la práctica del fútbol americano.