El acuerdo entre Ferrari y Carlos Sainz para ocupar el puesto de Sebastian Vettel llegó en pleno confinamiento por el coronavirus. El piloto español ha desvelado cómo fueron aquellas extrañas negociaciones.

"Es una historia divertida. Hubo un largo período de negociación, como es normal en estos casos, y sucedió justo cuando entramos en la pandemia de coronavirus, así que todo fue un poco más complicado porque, de hecho, la negociación se hizo por teléfono y vía zoom", ha explicado en 'Motorsport'.

Él, junto a su padre, trabajaban en la oficina que tienen en Madrid: "Día tras día trabajábamos en la pequeña oficina que tenemos en la casa de Madrid, cuando toda la familia estaba en casa confinada".

"Un día me desperté a las 8 de la mañana, y en pijama miré hacia la oficina y vi mi padre que me trajo un bolígrafo y me dijo: 'Firma aquí, es el contrato de Ferrari'", ha desvelado.

"Así puedo confesar que lo firmé en pijama a las 8 de la mañana, justo después de despertarme y recuerdo que le dije a yo mismo 'O.K., buenos días, qué gran día!'. Fue un buen momento, habíamos llegado al final de las negociaciones y cuando todo estaba concluido fue un alivio, tanto por el resultado como por poder dejar todo a un lado y poder pensar en el futuro", detalla el piloto de Maranello.

Ser piloto de Ferrari es el sueño de todo niño que comienza en el mundo del motor: "Es extraño porque un día te despiertas diciendo: 'vale, soy piloto de Ferrari', pero también es cierto que sigo siendo el mismo Carlos, el mismo chico, el mismo piloto con la misma pasión y el mismo talento".

"Haces el mismo trabajo que antes, pero ahora lo haces por Ferrari, y esta es una gran responsabilidad, que sientes sobre todo cuando estás en Italia. Este es el sentimiento más fuerte, y lo consigues cuando vas a Monza. De repente, te das cuenta de lo que significa ser un piloto de Ferrari. Lo sientes en todo el mundo, pero cuando vas a Monza, de repente te das cuenta de que es enorme, más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Pero sigo siendo el mismo Carlos, nada cambia en ese sentido", ha finalizado.