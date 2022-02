Las cartas de Alpine están sobre la mesa. Bueno, casi todas, porque seguro que la marca francesa se guarda algún as en la manga de cara a los test de Barcelona, Baréin o al arranque de la temporada en poco menos de un mes en Sakhir.

Al menos, tras la presentación del A522 este lunes en París, podemos analizar algunas de las particularidades exteriores del monoplaza. A pesar de que la mayoría del trabajo se ha focalizado en el suelo (que por razones obvias no se puede analizar), Alpine ha culminado un gran trabajo en distintos elementos del coche de Fernando Alonso y Esteban Ocon.

A pesar de ser más corto en longitud que el A521, el A522 presenta un morro alargado y prominente, que se inicia en el segundo 'flap' del alerón.

Además, son llamativas la carcasa que da lugar al suelo y las dos branquias en la parte superior de los laterales.

Los pontones son altos y anchos y la posición de los pilotos será más baja ya que se ha estrechado la famosa chimenea del A521 y la tapa del motor ha adelgazado.

El elemento que apunta a tener más modificaciones es el alerón trasero, que a diferencia de otros monoplazas como Aston Martin carece de ese 'efecto cuchara', por lo que se puede prever que tanto en los test como en el GP de Baréin sufrirá cambios.

So much to compare and contrast! 🔎

A521 vs. #A522 #F1 @AlpineF1Team pic.twitter.com/dtE6L7IJME