Ha llegado el gran momento. Alpine presenta su monoplaza A522 de Fernando Alonso y Esteban Ocon para 2022 en la tarde de este lunes. 'El Plan' conoce de manera definitiva su máquina. Una máquina que trae importantes novedades.

La escudería gala, ya con Otmar Sznafnauer como director general del equipo, enseña así su coche con tonos rosas por el patrocinio de la marca BWT, que anteriormente se encontraba en el equipo Racing Point.

Un 2022 con muchas novedades. Porque este cambio de reglamento ha traído la esperanza a los fans de Alonso para volver a luchar por el tercer campeonato del mundo. Para ello deberán estar a la altura de Mercedes, Red Bull y Ferrari. Los tres coches que parece parten con ventaja en esta pretemporada.

1️⃣ day to go. We repeat. 𝙊𝙉𝙀 𝘿𝘼𝙔 𝙏𝙊 𝙂𝙊.#A522Launch pic.twitter.com/okOxSDsE9q