Oliver Bearman está ante la oportunidad de su vida. Muy pocos han tenido la posibilidad de debutar en la máxima categoría del motor de la mano de la escudería más mítica de la categoría. Tras la baja por apendicitis de Carlos Sainz, el británico se sentará ahora en el asiento del madrileño en Ferrari para este Gran Premio de Jeddah.

Sin embargo, Bearman ya tenía un compromiso para este fin de semana. El británico logró la 'pole position' en Fórmula 2 junto a Prema, pero este cambio de planes ha impedido su participación en las dos carreras. El joven piloto de 18 años solo pudo subirse al SF24 durante los FP3, por lo que solo contó con 60 minutos para habituarse al monoplaza rojo.

Ya en clasificación, se quedó a las puertas de la Q3, finalizando en la 11ª posición, a una abultada, pero lógica distancia de su compañero de equipo, Charles Leclerc, que partirá segundo. Tras la sesión de clasificación, el joven piloto reveló la sorpresa que supuso para él la decisión de Ferrari: "Me desperté esta mañana totalmente preparado y listo para mi carrera en la Fórmula 2, en la que iba a salir décimo. Sinceramente, no estaba informado".

"Recibí la llamada bastante tarde, sólo un par de horas antes de FP3. Por supuesto que no son las circunstancias en las que me gustaría haber debutado en la F1, y le deseo lo mejor a Carlos y espero que se recupere bien. Pero no obstante, es una oportunidad increíble", destacó el británico en unas declaraciones a 'Motorsport.com'.

Bearman también destacó los valiosos consejos que recibió por parte de Fred Vasseur antes de subirse por primera vez al SF24: "Fred no habla mucho, pero lo que dice, lo dice en serio. Me dejó muy claro que tenía que ir paso a paso. 'No intentes ser un héroe'. Sobre todo después de la FP3, que ya fue una buena sesión, su objetivo para mí era que siguiera así y que fuera paso a paso".