Las Vegas acogerá a partir de la próxima temporada un Gran Premio de Fórmula 1. Concretamente, el 18 de noviembre de 2023. Será un circuito urbano y nocturno y de este modo será la tercera carrera del campeonato que tendrá lugar en Estados Unidos, después de las de Miami y Austin.

Para conmemorar la entrada al calendario de este nuevo circuito, la Fórmula 1 hizo un evento en la ciudad con cuatro pilotos de la actual parrilla: Lewis Hamilton, George Russell, 'Checo' Pérez y Alex Albon.

Todos salieron con sus monoplazas a la avenida más conocida de la ciudad, El Strip, para deleitar a todos los fans que querían ver espectáculo. Hamilton y Russell salieron con Mercedes de otros años, mientras que Pérez hizo lo mismo con un Red Bull.

