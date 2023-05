Cuando Lewis Hamilton debutó en Fórmula 1 de la mano de McLaren lo hizo junto a un Fernando Alonso que venía de ser bicampeón del mundo con Renault y que llevaba en la categoría desde 2001 (con el parón de 2002).

Desde entonces, asturiano y británico han mantenido una férrea rivalidad en pista, con algunos roces fuera de ella, pero siempre con una gran admiración que se procesan ambos.

En la línea de las declaraciones de su jefe, Toto Wolff, hace unos días, el piloto de Mercedes ha hablado con 'Motorsport-Total' sobre la longevidad competitiva de ambos.

"Creo que hay mucha gente como Tom Brady, hay muchas maneras diferentes en las que puedes hacer ejercicio, depende de tu comida y la forma en que te enfocas", ha explicado.

"La tecnología alrededor de nuestros cuerpos está cambiando, creo que principalmente es sólo una cuestión de mentalidad seguir siendo el mismo para tener la necesidad de sacrificar tanto como al principio", ha añadido.

¿Es posible estar hasta los 50 años en F1? Hamilton no descarta nada: "Ese es mi caso. Así que no sé. No puedo hablar por Fernando".

"Está haciendo un gran trabajo. Espero con ansias más peleas geniales", ha añadido Lewis, conocedor de que su Mercedes ahora compite de tú a tú con el Aston Martin de Alonso.