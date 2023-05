"Este es un mensaje para Fernando Alonso...". Así ha comenzado Iker Casillas si última publicación en la red social Tik Tok, donde se ha convertido en todo un fenómeno por sus vídeos. Precisamente Alonso también ha comenzado su aventura en esta red social en las últimas semanas.

Y el exportero del Real Madrid ha querido enviarle un divertido mensaje: "Este es un mensaje para Fernando Alonso, estoy muy enfadado con él. Me quiere pasar por la derecha en Tik Tok, esto no puede ser. No te pases de frenada querido, aquí, el que padrea en Tik Tok, soy yo".

La respuesta de Fernando no se ha hecho esperar. En esa misma publicación ha aparecido el piloto de Fórmula 1 para dejar su sello: "Papá está aquí".

Los vídeos de Alonso en Tik Tok se han vuelto virales. Una manera diferente de comunicarse con sus seguidores, sobre todo con los más jóvenes, y de una manera desenfadada y divertida.