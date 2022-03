Los primeros test de pretemporada celebrados la semana pasada en el circuito de Montmeló (Barcelona) le sirvieron a Alpine para recabar datos (completaron 266 vueltas) y contrastar la fiabilidad del A522 con respecto al simulador.

A pesar del incidente de Fernando Alonso el viernes, que vio cómo su coche impregnó de humo el trazado catalán por un problema hidráulico, las sensaciones no son del todo malas, tal y como explicó Alan Permane, director deportivo, que aseguró que el no haber usado el DRS era un 'as en la manga' de cara a los segundos test de Baréin.

Sin embargo, las expectativas en torno al 'Plan' son muy altas, al igual que la ambición del bicampeón del mundo de Fórmula 1, que sueña con volver a ser competitivo y un asiduo al podio de la mano del nuevo reglamento.

Es por ello que, desde la escudería francesa, son conscientes que el monoplaza, en este punto, no es suficiente potente para casar con el objetivo del asturiano.

Así lo desvela 'Mundo Deportivo', que ha sacado a la luz un diálogo con un miembro de Alpine. A la pregunta de "¿cómo está Alonso?", el trabajador deslizó que el A522 tiene mucho margen de mejora.

"Fernando muy bien. El coche... no tanto. Faltan cosas... Faltan cosas...", señaló el citado miembro, que según el diario se quedó "mirando al suelo y negando con la cabeza".

Alpine, eso sí, fue muy conservador en Montmeló y confía en dar un vuelco a la situación en Baréin. En rueda de prensa el jueves, Alonso ya reconoció que quedan cosas por mejorar, aunque la nueva unidad de potencia es una gran noticia.

"Hemos dado un buen paso adelante en términos de potencia con nuestro nuevo motor. Espero que seamos competitivos al nivel de los demás. Pero hemos perdido rendimiento con la nueva gasolina, por lo que también habrá que tener en cuenta este factor a la hora de hablar del rendimiento del motor", exlicó.

"No sé si satisfecho aún del rendimiento del coche o no, porque estamos en los primeros días, pero contento en general de cómo están yendo las cosas, de estar en una nueva pretemporada, con la ilusión de empezar un nuevo año, y ojalá que la pandemia también nos dé un respiro", señaló.

"Un poco una mezcla de sensaciones. Son los primeros días con el coche. Algunas son positivas, porque vemos que todo lo que habíamos probado y las simulaciones que teníamos del coche se cumplen, las vemos en la pista. Y luego también hay pequeños problemas de juventud en el coche que estamos descubriendo, que tenemos todavía que buscar alguna solución", zanjó.

Al igual que Alpine, equipos de la parte alta como Red Bull han sufrido serios inconvenientes que no deben tratarse como un 'apocalipsis' a 20 días de que se apague el semáforo por primera vez. Queda tiempo, y como dijo Alonso, hay que confiar en 'El Plan'.

Te puede interesar:

- Las optimistas sensaciones de Fernando Alonso tras los test de Barcelona: "Aún queda para maximizar el potencial"

- ¿Quién es el favorito de Fernando Alonso tras los test? "Es el coche más rápido... y es una sorpresa"

- Carlos Sainz pide a Ferrari tener los pies en el suelo: "No estamos por delante de los demás"