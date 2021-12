Tras los análisis de Fernando Alonso y Laurent Rossi, CEO de Alpine, Luca de Meo, director ejecutivo del Grupo Renault, empresa matriz de la escudería de Fórmula 1, también ha realizado su propio balance de la temporada y ha hablado sobre los planes de futuro del equipo en declaraciones a 'As' y 'Marca'.

Después de una "temporada de transición" en la que han logrado su "objetivo" de ser quintos en el Mundial de Constructores, el italiano ya mira con ilusión a 2022 con un factor clave a su favor: la buena relación que existe entre Fernando Alonso y Esteban Ocon.

"Miramos al 2022 con un equipo consolidado y dos pilotos que se conocen bien y se quieren. Siempre se pegarán el uno con el otro, pero han trabajado muy bien juntos y hemos ayudado a generar esta complicidad, a que seamos un equipo. Ganamos y perdemos juntos, no me gusta la rivalidad entre compañeros, eso es veneno para una escudería y no es el espíritu de Alpine", ha señalado De Meo.

Seguidamente, se ha centrado en la figura del asturiano: "La primera vez que tuve la oportunidad de hablar con Fernando era verano de 2020. Sólo le dije: 'estoy encantado porque tú estés con nosotros, vuelves a casa, pero lo único que te pido es que seas el padrino de todo el equipo. Tienes experiencia y exigencia, tienes que ser el que tire hacia arriba'".

"Sinceramente, lo ha hecho, y aún mejor de lo que podía imaginar. Estoy muy, muy feliz por lo que ha hecho. Él nunca está contento, porque quiere hacer más, pero es su trabajo, su mentalidad, pero nosotros estamos muy contentos por la relación que ha construido con todo el equipo y su compañero", ha explicado.

Sobre el ya famoso 'Plan' de Alonso, De Meo no se pone una meta a corto plazo: "El plan, en el idioma de las empresas, son mínimo tres y cinco años. Un año es un presupuesto. Si quieres hablar de plan, tenemos una visión a tres o cinco años para ser competitivos, ganar carreras regularmente".

"Es posible que en unos años podamos estar entre los mejores, competir, ganar, hacer podios, otras veces tener problemas. Nuestro puesto no es la zona media, es delante", apunta.

Eso sí, el Alpine de 2022 será mucho mejor que el de 2021 (el mismo desde 2018): "Los especialistas me dicen que el coche va a tener mucho más potencial de desarrollo que el actual, que llegó al límite. Fernando dice que ha sacado todo lo que ha podido, todo. A veces da tres o cuatro vueltas, vuelve al garaje y dice: 'No podemos hacer más'. Pero el coche de 2022 puede mejorar mucho durante la temporada".

¿Cómo convencer a Alonso para que siga tras 2022? De Meo lo tiene claro: "Con el plan. Y luego, él tiene que encontrar la motivación. Yo le veo hipermotivado, porque Renault es su familia. Es un ambiente en el que le damos el papel que se merece. No creo que haya sitio mejor para él para poder seguir, y siempre le ayudaremos, antes y después de la Fórmula 1".

"Es uno de los pilotos más famosos, de los que tiene más seguidores, tiene un impacto en algunos países. Fernando tiene otro nivel, es una de las leyendas de este deporte, le conocen en todo el mundo. Esto también es un efecto positivo. Pero en la F1 no estamos para hacer marketing, sino para ganar", ha zanjado el CEO de Renault.