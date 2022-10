Fernando Alonso vio cómo en México su coche le volvía a fallar otra vez esta temporada. Son ya muchas las averías que el español ha sufrido y que han hecho que no pueda sumar puntos en muchas carreras. Lo más curioso es que los problemas siempre ocurran en el coche número 14.

El jefe de Alpine, Otmar Szafnauer, reconoce estar decepcionado porque uno de sus coches no haya podido acabar: "Esta carrera iba a ser un reto por las condiciones únicas de Ciudad de México y nos vamos decepcionados por el hecho de que sólo un coche haya visto la bandera a cuadros".

"Sabemos que la fiabilidad va a ser la clave en nuestra batalla por el campeonato y es algo que nos ha defraudado después de mostrar un nivel de rendimiento tan fuerte en las últimas carreras", añade.

"Desafortunadamente, Fernando sufrió un fallo en un cilindro en la vuelta 52 y tuvo que arreglárselas con cinco, lo que significa una importante falta de potencia", señala.

El ovetense iba a quedar séptimo en su lucha no solo por tratar de adelantar a Esteban Ocon en el Mundial, sino para sumar puntos y hacer que Alpine quede por delante de McLaren en el mundial de constructores.

"Creo que es la suerte"

Szafnauer atribuye a la suerte el hecho de que siempre se averíe el coche de Alonso: "Fue un problema del motor, y no tenemos a un equipo de personas preparando el motor de Esteban o el de Fernando, se mezclan. La probabilidad de que esto ocurra no es cero, puede ocurrir, pero es menor que ocurra siempre de un lado o del otro. Creo que es la suerte".

También entiende la impotencia y la frustración del asturiano: "No es que podamos encontrar una razón. No es que podamos ver que es este conjunto de circunstancias que siempre están del lado de Fernando. Siempre te sientes frustrado cuando controlas una carrera".

"No hay riesgo alguno y sabes que los puntos están en la bolsa porque nadie te está presionando. Eso lo hace aún más frustrante. Lo entiendo", añade.

"No puede ser mala suerte"

Por su parte, Alonso descarta la opinión de Szafnauer de que sea la suerte la que hace que su motor se pare: "Creo que no estamos preparados. El motor no puede terminar las carreras. No puede ser mala suerte cuando hay que cambiar seis o siete motores como hicimos nosotros y seguimos sin acabar las carreras".

Tras el séptimo y noveno puesto de los McLaren y el octavo puesto de Ocon con el abandono de Alonso, Alpine está tan solo siete puntos por delante de los de Woking, a falta de dos carreras para que finalice la temporada.