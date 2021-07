La renovación de Fernando Alonso con Alpine ya es un secreto a voces. El bicampeón del mundo está demostrando un nivel muy competitivo en su regreso a la Fórmula 1, superando a su compañero, Esteban Ocon, y mostrando que, a sus casi 40 años, está en plena forma para afrontar el reto de la próxima temporada con el cambio de reglamento.

De hecho, Laurent Rossi, jefe de la escudería, ha alabado al asturiano en una entrevista en la 'BBC', dejando entrever que el equipo ejecutará la renovación acordada en un contrato de 1+1.

"Lo está haciendo muy bien. Es tan rápido como siempre. Sin duda, está sacando el máximo partido al coche, que no es increíblemente rápido y aún se las arregla para dar algunas vueltas increíbles y clasificar el coche muy bien. Hasta ahora, todo va bien. Está haciendo todo lo posible para que yo considere ejercer esta opción contractual", ha explicado Rossi.

A su vez, el dirigente ha incidido en la buena actitud del ovetense, del que dice que es muy fácil trabajar con él: "Es increíblemente fácil trabajar con él hasta ahora. Han sido seis meses y no reconozco al Fernando que la gente describe. Ambos esperamos lo mismo del equipo. Siempre desafiando cualquier decisión, cualquier status quo, para mejorar sistemáticamente las cosas".

"Nunca es suficiente. Obtener un punto no es bueno. Obtener dos puntos no es bueno. Terminar segundo, cuando sucede, no es lo suficientemente bueno. Terminar primero, tenemos que seguir siendo los primeros. Me gusta esta actitud", ha zanjado el director de Alpine.

Con Esteban Ocon con contrato hasta 2024, todo apunta al 99% que la escudería gala repetirá pareja de pilotos en 2022. Ahora la pregunta es: ¿Qué hará Fernando en 2023?