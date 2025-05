Alonso se pronuncia sobre la candidatura de Carlos Sainz a la FIA: "Hemos hablado sobre varios temas..."

Carlos Sainz quiere presentarse a las elecciones a la presidencia de la FIA. Y Fernando Alonso le apoya. Desde Ímola, en el Gran Premio de Emilia Romaña que se corre este fin de semana, el asturiano ha apoyado públicamente su candidatura y ha desvelado que hablaron en los últimos días.

"Sí, leí las noticias y, de hecho, hablé con Carlos, creo que el domingo, sobre diferentes temas. Sí, hablamos de eso. Obviamente, tiene mucha experiencia en el automovilismo, conoce a mucha gente del mundo del motor y lo que el deporte necesita en este lado de la barrera, digamos. Podría ser un enfoque innovador", le ha dicho Alonso a los medios de comunicación allí presentes.

Le califica como "un gran candidato": "Al mismo tiempo, este es un tema de la FIA: todo el deporte necesita ponerse de acuerdo en algo, y veremos qué pasa. Obviamente, siempre será un gran candidato, porque sabe lo que el deporte necesita de este lado, eso es lo que nos gusta, ya sabes, a los pilotos".

Sobre la nueva medida de la FIA de reducir algunas de las sanciones polémicas de los últimos tiempos, el piloto de Aston Martin lo celebra: "Es mejor. Lo ideal es no recibir esas sanciones, así que sí, creo que tenemos unas directrices, unas reglas que debemos respetar, y sí, intentaremos hacerlo lo mejor posible y ayudar a la FIA a ofrecer lo mejor a las futuras generaciones".

"Siempre hay reglas claras, y siempre las ha habido en muchos aspectos del automovilismo, especialmente en el aspecto técnico: no se puede estar por debajo del peso mínimo del coche, no se pueden hacer ciertas cosas, y también había diferentes reglas para los pilotos, en los últimos 24 meses, o 12 meses, y es un poco nuevo, pero intentaremos no recibir ninguna sanción", detalla para finalizar.