Un nuevo reglamento que podría traer un giro radical a la Fórmula 1 a partir de 2022. Un campeonato mucho más igualado en el que podría haber invitados inesperados y nuevos candidatos a convertirse en campeón del mundo.

Max Verstappen y Lewis Hamilton, los dos pilotos que luchan por el título este curso, seguirán siendo los máximos favoritos para 2022. Se espera que Red Bull y Mercedes sigan un paso por delante.

Pero esa igualdad mencionada anteriormente podría traer sorpresas. Y muchos piensan en Fernando Alonso y en el ya conocido como 'El Plan', que arrasa en redes sociales y que incluso el asturiano se ha referido a él: "Confiamos en 'El Plan'".

El de Alpine ha hablado en una entrevista a 'F1-Insider.com' sobre si se ve compitiendo con Hamilton y Verstappen en 2022. Y, ya saben, su ambición por ganar es enorme.

"Esto es difícil de responder. Pero, sí, me atrevería a competir por el título", ha afirmado el bicampeón del 'Gran Circo'. Cree que no hay una respuesta clara, aunque no se cierra a nada: "Lewis y Max hacen un gran trabajo en sus equipos. Por lo tanto, no hay una respuesta clara a esto".

Alonso no pudo puntuar en Turquía tras ser embestido por Pierre Gasly en la primera curva. Su quinta posición de salida, su mejor clasificación con Alpine, no le sirvió para luchar con los mejores en la última carrera. Algo que espera que sí pueda pasar a partir de marzo de 2022.