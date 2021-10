Partía quinto, su mejor posición en clasificación en años, pero rápido se le nubló la carrera a Fernando Alonso. Concretamente, en la primera curva del Gran Premio de Turquía. Pujando por la cuarta plaza con Pierre Gasly, el bicampeón del mundo se fue por el exterior y el francés no dudó en seguir su trazada, chocando con él y dejándole fuera de la lucha por las primeras posiciones.

"Tenía a Checo por el interior y Fernando por el exterior. Sí, hubo un contacto y recibí la penalización, no sé si fue lo correcto o no", señaló el galo tras la carrera, aunque sus palabras no han contentado a Alpine.

Marcin Budkowski, director ejecutivo de la escudería, ha mostrado su decepción por el incidente de Alonso, apuntando directamente a Gasly, pero resignándose al resultado final.

"Súper frustrante, empezaba quinto, y más viendo dónde terminó Gasly a pesar de la penalización, es donde Fernando debía haber estado. Ese ha sido su nivel este fin de semana. Le empujó Gasly y no le dejó espacio suficiente. Pero así son las carreras", explica el polaco.

Fernando Alonso y Pierre Gasly lideran Alpine y AlphaTauri respectivamente, siendo la punta de lanza de sus equipos para alzarse con la quinta posición del Mundial de Constructores. Actualmente, el equipo francés aventaja al 'filial' de Red Bull en 12 puntos a falta de cinco carreras.