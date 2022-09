Asumiendo que su papel en Fórmula 1 para 2023 puede limitarse a ser piloto reserva de algún equipo, Daniel Ricciardo aún apura sus opciones de permanecer activamente en la parrilla del 'Gran Circo' si la FIA no da la superlicencia a Colton Herta y/o Pierre Gasly finalmente no ficha por Alpine.

A sus 33 años, y después de ser capaz de vencer a Max Verstappen en Red Bull y ser uno de los pilotos más talentosos de la década, el australiano ha analizado sus perspectivas de futuro en una entrevista en 'Motorsport-total.com'.

El todavía piloto de McLaren pone de ejemplo a Fernando Alonso... aunque no para sí mismo: "Ya no me veo en la Fórmula 1 a los 40. Aunque, si sigues ganando, probablemente sería difícil parar. No digo que vaya a pasar, pero si tengo 39 años, estoy en la Fórmula 1 y gano carreras, entonces probablemente continuaría".

Eso sí, Ricciardo se rinde ante la figura del bicampeón del mundo de Fórmula 1, que a sus 41 años quiere estar "dos o tres" más en la categoría: "Fernando es una especie de inspiración para mí porque es un abuelo".

"Fernando todavía lo tiene, lo está haciendo realmente bien. Así que supongo que todo se reduce a si aún puedes esforzarte, si aún quieres. Luego simplemente aguantas y juegas con tu cuerpo y tu salud, aún puedes correr a este nivel", ha añadido.

"Es uno de los mayores talentos de la historia. Eso es alentador. ¡Idealmente, me gustaría ganar algunas carreras más antes de cumplir 40 años!", ha zanjado el 'aussie'.