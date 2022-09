Nadie sabe cómo será el futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Ni siquiera él. Aunque el proyecto de Aston Martin sea prometedor a medio-largo plazo, nadie sabe a ciencia cierta si la escudería británica le hará un coche capaz de luchar por victorias hasta que el asturiano anuncie su retirada.

Alonso ha hablado sobre la posibilidad de ser en un futuro jefe de equipo de alguna escudería de la Fórmula 1 después de que se retire.

"Ahora mismo no me veo, pero no puedo decir que no lo haré porque la vida da muchas vueltas. Cuando deje de correr, el venir en otra función me costaría, entonces creo que me dedicaré a otras cosas", comentó el asturiano en 'DAZN'.

Y es que el futuro de Alonso está junto a un volante. Su inspiración es Carlos Sainz padre, que a sus 60 años sigue rindiendo al máximo nivel y compitiendo en el Rally Dakar, que ha ganado tres veces en los años 2010, 2018 y 2020.

"Correré siempre porque me gusta competir, me gusta pilotar. Tengo un ejemplo y una inspiración muy clara en Carlos Sainz padre, que sigue al pie del cañón, ganando Rally Dakar", asegura,

Sobre su futuro más próximo, así lo ve el piloto de Alpine: "Sé que me queda todavía cuerda para rato, pero bueno. Espero estar en Fórmula 1 dos o tres años más, que creo que estoy al 100% , y luego, a partir de ahí, un reto que nunca he escondido es intentar el Dakar otra vez".