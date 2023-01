A sus 41 años, Fernando Alonso solo tiene la mira puesta en Fórmula 1 de cara, al menos, a los próximos dos o tres años. Una vez se despida del 'Gran Circo', que no será antes de que vea que el resto de la parrilla le ha superado en velocidad, pondrá el foco en otra disciplina de las cuatro ruedas.

Volver a correr la Indy y optar a alzar la Triple Corona siempre será la ilusión del bicampeón del mundo de F1, pero lo que sí es seguro es que el asturiano volverá al Dakar.

En Toyota están convencidos de que volverá para estar al menos tres años compitiendo en el desierto y le han abierto las puertas del equipo para que corra con ellos.

Eso sí, Fernando no correrá por el placer de doblegar las dunas, sino que buscará desde el primer momento la victoria, algo que Nasser Al-Attiyah, cuatro veces campeón del Dakar y virtual ganador de la presente edición, ve utópico.

En declaraciones a 'Mundo Deportivo', el catarí ha deslizado que Alonso aún es "inexperto" en la materia: "Todo piloto necesita muchos años para ganar. Pero a veces, con suerte puedes estar en el podio o en el top-5 y ganar etapas. Pero para ganar el Dakar, es necesario tener experiencia".

"En su debut, fue una lástima que no ganara ninguna etapa, pero puede volver la próxima vez cuando decida parar de la F1 y ganar especiales, seguro", ha añadido.

Su jefe en Toyota, Glyn Hall, aseguró que será una decepción si no corre con ellos: "Creo que probablemente sea con nosotros. Me disgustaría que no fuera así. Pero es su elección".

Pues bien, eso parece una idea que a su piloto actual, Al-Attiyah, no le hace mucha gracia: "Estoy seguro que Fernando Alonso tendrá la opción de volver con diferentes fabricantes, no tiene que ser necesariamente con Toyota. Están Audi, aunque no sé por cuánto tiempo, está BRX, Toyota y quizás lleguen más marcas".