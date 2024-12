El agente de Alonso desvela porqué Sainz no fue a Alpine: "No tenía sentido..."

Carlos Sainz supo que no seguiría en Ferrari a comienzos de temporada. Eso provocó que al piloto español se le relacionara con muchas escuderías a lo largo de toda la campaña. Sainz llegó incluso a sonar para Red Bull pero al final todo se terminó cerrando con Williams.

Aún así, eso no quiere decir que Carlos no tuviera más opciones. Según ha desvelado Flavio Briatore, agente de Fernando Alonso, en unas declaraciones para 'Auto Motor und Sport', Sainz estuvo cerca de firmar por Alpine: "Hablé con Carlos. Era un piloto muy interesante para nosotros, pero sólo si se comprometía por cuatro años. No tiene sentido fichar a un piloto como Carlos por uno o dos años".

"O cree en nuestro programa o no cree. No tiene sentido pagar un saco de dinero a un piloto que busca irse a otro equipo [mejor, claro] en cuanto surja una oportunidad. Tenemos a Gasly bajo contrato, a Doohan y a Aron. Quizás haya una oportunidad de fichar a Colapinto en 2026", asegura Briatore.

Carlos tuvo la oportunidad de ser piloto de Alpine. La escudería francesa estaba viviendo tiempos muy complicados desde hace varios años pero lo cierto es que habían mejorado considerablemente su rendimiento en el último tramo de temporada. Al final, el problema estuvo en la duración del contrato que impedía a Sainz dar un futuro salto a una escudería más potente.