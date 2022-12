Lewis Hamilton ha sido galardonado con la acción del año 2022 para la FIA en la ceremonia de fin de año del automovilismo. El piloto de Mercedes se lleva el premio por su doble adelantamiento en Silverstone.

Pese a no estar presente en la gala, el británico se ha llevado un premio. Concretamente, el 'Action of the Year' en el que la FIA premia la mejor maniobra que se haya realizado en alguna de sus competiciones. Sucede así a Fernando Alonso, que se llevó este premio en 2021 por su increíble defensa al propio Hamilton en el Gran Premio de Hungría.

El heptacampeón fue premiado por el doble adelantamiento que hizo en Silverstone a Sergio Pérez y Charles Leclerc mientras que estos peleaban por la posición.

Se impuso así a otras maniobras como las que le sucedieron en la votación. En segunda posición quedó Oliver Solberg, piloto noruego de rallies que hizo un gran aterrizaje salvando un accidente. Cerró el podio el español Javier Pardo, que en un gesto de juego limpio y de habilidad, se dejó pasar por un tramo del ERC por Simone Tempestini con un precipicio a escasos centímetros.