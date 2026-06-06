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Ferrari quiere la 'pole'

F1 2026, en directo: Clasificación del GP de Mónaco de Fórmula 1

Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Mónaco de la temporada 2026 de Fórmula 1.

laSexta Deportes
Madrid,
Lewis Hamilton en el GP de MónacoLewis Hamilton en el GP de MónacoGetty

FERRARI, LA SORPRESA

La escudería italiana se ha mostrado muy fuerte en Mónaco. Tras varios Grandes Premios en los que no han podido brillar tanto como al comienzo de año, parece que Mónaco puede ser su primera gran oportunidad para conseguir una victoria este año. Los Libres 1 y 2 fueron dominados por los de rojo, aunque en los Libres 3 fue Antonelli el más rápido. Veremos si consiguen estar en la batalla.

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