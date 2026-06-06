F1 2026, en directo: Clasificación del GP de Mónaco de Fórmula 1

ANTONELLI, EN RACHA Con una ventaja abultada en el Mundial, Antonelli llega a Mónaco para conseguir una nueva victoria. Por ahora, ha firmado el tiempo más rápido del fin de semana. Solo los Ferrari parecen ser capaces de seguirle el ritmo, aunque habrá que estar atentos al desempeño de George Russell. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

FERRARI, LA SORPRESA La escudería italiana se ha mostrado muy fuerte en Mónaco. Tras varios Grandes Premios en los que no han podido brillar tanto como al comienzo de año, parece que Mónaco puede ser su primera gran oportunidad para conseguir una victoria este año. Los Libres 1 y 2 fueron dominados por los de rojo, aunque en los Libres 3 fue Antonelli el más rápido. Veremos si consiguen estar en la batalla. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo