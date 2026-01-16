Trump amenaza con imponer aranceles a los países que no apoyen su plan de hacerse con Groenlandia

¿Qué está pasando? El presidente de EEUU ya aviso de que iban a hacer algo con Groenlandia y que sería "por las buenas o por las mala". La isla pertenece al Reino de Dinamarca, país perteneciente a la OTAN.

Donald Trump persiste en su intención de que Estados Unidos se anexione Groenlandia, un territorio que pertenece a Dinamarca, un país aliado y miembro de la OTAN. Ha amenazado con imponer aranceles a los países que no apoyen su plan, justificando la anexión por motivos de "seguridad nacional". La propuesta ha generado tensiones entre Estados Unidos y Europa, especialmente con la UE. Países como Francia, Alemania y Reino Unido han mostrado su disposición a intervenir militarmente si es necesario. Sin embargo, Trump sigue firme en su postura, a pesar de la oposición de Dinamarca y otros países europeos.

Donald Trump sigue en sus trece. Sigue con su idea de que EEUU se anexione Groenlandia. De que la Casa Blanca tome el control de la isla que pertenece al Reino de Dinamarca. A un país aliado. A un país de la OTAN. Sigue insistiendo en convertir dicho territorio en un estado estadounidense más y ya ha amenazado a los países que no apoyen esa idea.

Lo ha hecho por la vía económica. Con, quizá, ese "por las malas" que afirmó hace días cuando dijo que iban a hacer algo con Groenlandia. Porque Trump, en un acto en la Casa Blanca, ha advertido que podría poner aranceles a quien no apoye la anexión de Groenlandia.

"Podría imponer aranceles a los países que no apoyen mi plan para Groenlandia", ha expuesto el presidente de Estados Unidos desde Washington.

Para justificar, de nuevo, dicha idea con la isla dependiente de Dinamarca, ha esgrimido que la necesitan por motivos de "seguridad nacional".

Y es que es un paso más en la tensión, creciente tensión, entre Estados Unidos y Europa. Entre Trump y la UE. Porque el republicano, desde que interviniera Venezuela y capturara a Maduro, tiene a Groenlandia en su punto de mira. A pesar de que pertenece a Dinamarca, a pesar de que es territorio de un país aliado, quiere hacerse con ella.

"Haremos algo con Groenlandia", afirmó. Incluso metió en la ecuación a China y a Rusia, países que dijo se harían con la isla en caso de no hacerse ellos con el control. Y, ante esto, Europa ha reaccionado.

Está reaccionando. Varios países europeos como Francia, Alemania o Reino Unido, además de Dinamarca, han enviado tropas sobre el terreno o han expresado su disposición a hacerlo si la situación lo requiere, en el marco de unas maniobras de la OTAN.

Algo que parece no haber achantado a Trump, tal y como dijo Katherine Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, que minimizó el envío de militares a Groenlandia y afirmó que la idea del presidente seguía siendo la misma.

Además, dijo que el grupo de trabajo que crearon en su reunión con Dinamarca y Groenlandia tenía como objetivo la "adquisición de la isla", algo que ha negado de forma rotunda el ministro de Asuntos Exteriores danés. "Eso no es lo que acordamos", expresó Lars Rasmussen.

Ahora, Trump ha movido ficha. Lo ha hecho avisando, amenazando y advirtiendo. Afirmando que podría imponer aranceles a los países que no apoyen o compartan su idea de anexionarse a Groenlandia.

